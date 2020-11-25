مصباح الطاقة الشمسية 8 عيون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصباح الطاقة الشمسية 8 عيون - في الجيزة مصر

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مصباح الطاقة الشمسية 8 عيون مميزاته:- 🔹سهل التركيب بدون سحب الأسلاك. 🔸مصباح خارجي يعمل بالطاقة الشمسية ، يستخدم طاقة الشمس للإضاءة 🔹 أضواء خارجية تعمل بالطاقة الشمسية تضيء حديقتك ، فناء المنزل ، مواصفات: 🔹المواد: بلاستيك ABS جديد 🔸الوزن: حوالي 320 جرام 🔹تشحن عن طريق الطاقة الشمسية 🔸وقت الشحن:- 8 ساعات 🔹 3 اضاءات مختلفة 🔸يحتوي علي مستشعر حركة 3 انظمة يوجد توصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

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العنوان: العمرانية- العمرانية
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/1/2021
رقم الإعلان: 2080187
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