(للبيع)
|مصباح الطاقة الشمسية 8 عيون مميزاته:- 🔹سهل التركيب بدون سحب الأسلاك. 🔸مصباح خارجي يعمل بالطاقة الشمسية ، يستخدم طاقة الشمس للإضاءة 🔹 أضواء خارجية تعمل بالطاقة الشمسية تضيء حديقتك ، فناء المنزل ، مواصفات: 🔹المواد: بلاستيك ABS جديد 🔸الوزن: حوالي 320 جرام 🔹تشحن عن طريق الطاقة الشمسية 🔸وقت الشحن:- 8 ساعات 🔹 3 اضاءات مختلفة 🔸يحتوي علي مستشعر حركة 3 انظمة يوجد توصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mamoud
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|العمرانية- العمرانية
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080187
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