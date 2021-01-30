مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍 - في الجيزة مصر

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مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍 مميزاته:- 🔹سهل التركيب بدون سحب الأسلاك. 🔸مصباح خارجي يعمل بالطاقة الشمسية ، يستخدم طاقة الشمس للإضاءة 🔹 أضواء خارجية تعمل بالطاقة الشمسية تضيء حديقتك ، فناء المنزل ، الممر ، الشرفة ، الفناء 🔸 6 عيون 🔹المواد: بلاستيك ABS جديد 🔸الوزن: حوالي 320 جرام 🔹تشحن عن طريق الطاقة الشمسية 🔸وقت الشحن:- 8 ساعات 🔹 3 اضاءات مختلفة 🔸يحتوي علي مستشعر حركة 3 انظمة ▪️النظام الاول:- عند اقتراب الشخص منه يعطي انارة قوية وعندما يبعد الشخص عنه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

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العنوان: فيصل- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2082017
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