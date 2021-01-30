مصباح الطاقة الشمسية 6 عيون😍😍 مميزاته:- 🔹سهل التركيب بدون سحب الأسلاك. 🔸مصباح خارجي يعمل بالطاقة الشمسية ، يستخدم طاقة الشمس للإضاءة 🔹 أضواء خارجية تعمل بالطاقة الشمسية تضيء حديقتك ، فناء المنزل ، الممر ، الشرفة ، الفناء 🔸 6 عيون 🔹المواد: بلاستيك ABS جديد 🔸الوزن: حوالي 320 جرام 🔹تشحن عن طريق الطاقة الشمسية 🔸وقت الشحن:- 8 ساعات 🔹 3 اضاءات مختلفة 🔸يحتوي علي مستشعر حركة 3 انظمة ▪️النظام الاول:- عند اقتراب الشخص منه يعطي انارة قوية وعندما يبعد الشخص عنه