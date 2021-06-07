(للبيع)
|مصانع يونيفورم - يونيفورم هاوس كيبنج ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأقل التكاليف وافضل الخامات نتميز بسمعتنا ومكانتنا فى سوق اليونيفورم. نحن اصل اليونيفورم. شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096071
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10 جنيه
10 جنيه
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اتصل
10 جنيه