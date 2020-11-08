مصانع وشركات الفحم في مصر

الشركة العربيه لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتي بأنواعه من الحمضيات و الجزورين والطلح السوداني (انتاج السودان ) ولنا عملاء بالعديد من الدول العربية والاوروبيه في استيراد الفحم النباتي بأنواعه ولكافة الاغراض الشركة تعمل في مجال تجارة وتصدير الفحم وتوفر جميع الكميات من الفحم النباتي بأنواعه بالعالم كله الشركة العربية للفحم النباتي من أكبر شركات و مصانع الفحم المرخصّه في مصر نصدر كميات كبيرة من منتج الفحم النباتي العالي الجودة و المعد للتصدير و لكافة الاغراض تعتني الشركة العربية للفحم