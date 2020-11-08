مصانع وشركات الفحم في مصر

(للبيع)
|الشركة العربيه لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتي بأنواعه من الحمضيات و الجزورين والطلح السوداني (انتاج السودان ) ولنا عملاء بالعديد من الدول العربية والاوروبيه في استيراد الفحم النباتي بأنواعه ولكافة الاغراض الشركة تعمل في مجال تجارة وتصدير الفحم وتوفر جميع الكميات من الفحم النباتي بأنواعه بالعالم كله الشركة العربية للفحم النباتي من أكبر شركات و مصانع الفحم المرخصّه في مصر نصدر كميات كبيرة من منتج الفحم النباتي العالي الجودة و المعد للتصدير و لكافة الاغراض تعتني الشركة العربية للفحم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العربيه للفحم
|التليفون:
|01092434999
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|العنوان:
|المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 دولار
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071769
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
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400 دولار
400 دولار
400 دولار
400 دولار