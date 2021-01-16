(فرصة عمل)
|مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ( 35 يوم عمل براتب 3700ج ) – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|37,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080184
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