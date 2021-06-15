مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار او البيع مساحات 4000و5000و7000م مبانى 60% كهرباء نص ميجا سعر البيع المتر 1500ج الايجار الجزء المبنى المتر 20ج والجزء الفاضى المتر 3ج 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2021
رقم الإعلان: 2097253
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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15/6/2021
صورة الاعلان: مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع مطلوب مليون ,ومائه الف ج ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 0.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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15/6/2021
صورة الاعلان: مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م مبنى 50% بسعر 2700000 ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 370م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 370م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 370م للبيع ببرج العرب سعر نهائى مليون و400 الف 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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9/6/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب سعر المتر مبنى 2300ج 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: معروض مصانع غذائى للبيع - في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م متوسط سعر المتر 1700ج ببرج العرب 01001910248 01223342232 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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28/5/2021
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صورة الاعلان: معروض مصانع غذائى للبيع - في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م متوسط سعر المتر 1700 ج ببرج العرب والعامريه وميرغيم وام ز.
العنوان:

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القسم: 

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28/5/2021
صورة الاعلان: مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب المنطقه الرابعه - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب المنطقه الرابعه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب المنطقه الرابعه ٢٠٠٠ متر كهرباء مياه رخصه.
العنوان:

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23/5/2021
صورة الاعلان: مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين - في الإسكندرية مصر

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين مطلوب 2 مليون و 400 يشتغل كيماوى او هندسى للتواصل 0100.
العنوان:

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21/5/2021
صورة الاعلان: مصنع 1100م للبيع برج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 1100م للبيع برج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين مطلوب 2 مليون و 400 يشتغل كيماوى او هندسى للتواصل 0100.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: مصنع كبير ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع كبير ببرج العرب الاسكندريه

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع كبير ببرج العرب الاسكندريه به مجموعه مخازن للايجار 3000م للايجار سعر الايجار 35 الف للتواصل 010.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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19/5/2021
صورة الاعلان: مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع6500م ببرج العرب الاسكندريه مبانى على 1400م نص جمالون ونص خرسانه كهربا وماء مطلوب 9 مليون .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 4000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: _مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات - في الإسكندرية مصر

_مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_مصنع2800 م على مستوى عالى من التشطيبات جمالون ارتفاع 8متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه ارضيه صناعيه .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

1/5/2021
صورة الاعلان: مصنع 900م تصنيع اجهزة كهربيه للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 900م تصنيع اجهزة كهربيه للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 900م تصنيع اجهزة كهربيه للبيع مطلوب 4 مليون مبنى 500 م دورين رخصة دايمه 01001910248 01223342232.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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29/4/2021
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