(للبيع)
|مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار او البيع مساحات 4000و5000و7000م مبانى 60% كهرباء نص ميجا سعر البيع المتر 1500ج الايجار الجزء المبنى المتر 20ج والجزء الفاضى المتر 3ج 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097253
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