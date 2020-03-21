مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات 4000و5000و7000م مبانى 60% كهرباء نص ميجا سعر البيع المتر 1500ج الايجار الجزء المبنى المتر 20ج والجزء الفاضى المتر 3ج 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056636
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره بالعجمى البيطاش للبيع او للايجار لو للبيع سعر الب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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16/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 4300م غذائى للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م غذائى للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م غذائى للبيع ببرج العرب الاسكندريه بسعر روعه 6 مليون ونصف 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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14/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 300م مبنى 175م دورين - في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع 850000 ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 01223342232 0122665.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م مبنى 50% بسعر 2700000 ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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8/3/2020
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صورة الاعلان: مصنع 200م رخصة كيماوات وكهربا - في الإسكندرية مصر

مصنع 200م رخصة كيماوات وكهربا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 200م رخصة كيماوات وكهربا 140 كيلو 3 فاز للبيع بسعر تحفه 600000 ببرج العرب 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب سعر المتر مبنى 2300ج 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م - في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م متوسط سعر المتر 800 ج ببرج العرب والعامريه وميرغيم وموزغي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب المنطقه الرابعه ٢٠٠٠ متر كهرباء مياه رخصه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: مصنع 1100م للبيع برج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 1100م للبيع برج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 1100م للبيع برج العرب مبانى 400م دورين مطلوب 2 مليون يشتغل كيماوى او هندسى للتواصل 0100191024.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/2/2020
صورة الاعلان: مصنع به جمالون مخزن اجمالى 5000م - في الإسكندرية مصر

مصنع به جمالون مخزن اجمالى 5000م

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

مصنع به جمالون مخزن اجمالى 5000م على طريق سريع بالاسكندريه ايجار 90 الف للتواصل للتواصل 01001910248.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/2/2020
صورة الاعلان: مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع - في الإسكندرية مصر

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع بام زغيو 1600م جمالون 1300م للايجار او بيع مسجل عقد ازرق به مبنى ادارة 150م بالمعدات او غير الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

12/2/2020
صورة الاعلان: _مصنع2800 على مستوى عالى من التشطيبات - في الإسكندرية مصر

_مصنع2800 على مستوى عالى من التشطيبات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_مصنع2800 على مستوى عالى من التشطيبات جمالون ارتفاع 8متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه ارضيه صناعيه اي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: _مصنع على مساحة 4000 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

_مصنع على مساحة 4000 متر للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_مصنع على مساحة 4000 متر للبيع ببرج العرب الاسكندريه خرسانه مبنى على مساحة 65% مطلوب 4 مليون 0100191.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
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