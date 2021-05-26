مصانع كارتيه بالعبور لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج – 55 يوم عمل براتب 7000ج ( – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن