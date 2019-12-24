مصانع الثلج ICE FACTORIES

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصانع الثلج ICE FACTORIES - في كفر الشيخ مصر

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مصانع الثلج ICE FACTORIES س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟؟ 1- انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) 2- ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة 3- بيتميز بسرعه تحويل المياة الى ثلج خلال 10 الى 15 دقيقة الاتصال 01001160396 01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 859 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048536
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11/11/2019
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10/11/2019
صورة الاعلان: مصانع اعلاف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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2/11/2019
صورة الاعلان: كبس السيلاج فى بالات دورانية - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

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القسم: 

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31/10/2019
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العنوان:

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القسم: 

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28/10/2019
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العنوان:

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القسم: 

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26/10/2019
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بفضل الله وتوفيقه تم تسليم خط انتاج كامل لانتاج الاعلاف لمصنع العطية

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- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

100 جنيه

24/10/2019
صورة الاعلان: الان وباقل التسهيلات يمكنك امتلك مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

الان وباقل التسهيلات يمكنك امتلك مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط

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- في كفر الشيخ مصر

الان وباقل التسهيلات يمكنك امتلك مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط والمفاجأة التقسيط بدون مقدم ولمدة 5 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

10 جنيه

23/10/2019
صورة الاعلان: تم بحمد الله المراحل الأخيرة لتركيب مصنع العطية للاعلاف - في كفر الشيخ مصر

تم بحمد الله المراحل الأخيرة لتركيب مصنع العطية للاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تم بحمد الله المراحل الأخيرة لتركيب مصنع العطية للاعلاف معدات,مصانع,علف,مكبس ,شركة الجوهرى, * .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

874 جنيه

21/10/2019
صورة الاعلان: خط انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الأكواب الورقية * يمر خط الإنتاج بعدة مراحل للوصول الى الشكل النهائي للكوب الورقي بمختلف .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

78 جنيه

20/10/2019
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