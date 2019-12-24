مصانع الثلج ICE FACTORIES س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟؟ 1- انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) 2- ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة 3- بيتميز بسرعه تحويل المياة الى ثلج خلال 10 الى 15 دقيقة الاتصال 01001160396 01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري