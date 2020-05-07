مصانع الثلج معدات مصانع الثلج

(للبيع)
|مصانع الثلج مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية؟ انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة فيديو توضيحي: الفيس بوك: / العنوان: مصر - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- كفرالشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|564 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059015
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