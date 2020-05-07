مصانع الثلج معدات مصانع الثلج

مصانع الثلج مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية؟ انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة فيديو توضيحي: الفيس بوك: / العنوان: مصر - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري