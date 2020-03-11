مصانع الثلج مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟ انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة الاتصال 002-01001160396 002-047-3107078 الفيس بوك / العنوان: مصر القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري