مصانع الثلج

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصانع الثلج - في كفر الشيخ مصر

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مصانع الثلج مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟ انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة الاتصال 002-01001160396 002-047-3107078 الفيس بوك / العنوان: مصر القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 587 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056012
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19/2/2020
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16/2/2020
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13/2/2020
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11/2/2020
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- في كفر الشيخ مصر

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القسم: 

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9/2/2020
صورة الاعلان: مصنع علف بالتقسيط - في كفر الشيخ مصر

مصنع علف بالتقسيط

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

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8/2/2020
صورة الاعلان: تسليم مصنع اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

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(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌💪من احد اهم مشارعنا 💯👌تسليم مصنع الرواد للاكواب الورقية 📞 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

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4/2/2020
صورة الاعلان: مصنع علف - في كفر الشيخ مصر

مصنع علف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌✔️✔️تم بحمد الله تسليم مصنع الاوائل للاعلاف بطاقة انتاجية 10طن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

856 جنيه

4/2/2020
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ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

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- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكش.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

988 جنيه

24/1/2020
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