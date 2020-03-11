(للبيع)
|مصانع الثلج مع اقتراب الصيف وحرارة الجو الغير مسبوقة فى مصر وفرنا لكم معدات مصانع الثلج س/ ايه يميز مشروع مصنع الثلج عن المصانع التانية ؟ انه مشروع مربح جدا وغير مكلف لانه لا يستخدم مواد خام مكلفة (بيستخدم المياة والألة) ممكن يتعمل في كونتنر لسهولة النقل ولا يحتاج مساحة الاتصال 002-01001160396 002-047-3107078 الفيس بوك / العنوان: مصر القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|587 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056012
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