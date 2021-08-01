مصاعد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مصاعد - في الشارقة الإمارات

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indoor & Outdoor #Elevators, Silent and easy to install, Fully Panoramic, Made in #Italy with 5 years warranty Latest design for Elevators with guaranteed safety for uae. Tel: 0506027060 Email: info@qabdah-elevators.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmad
التليفون: 0506027060

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العنوان: - الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 درهم
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101193
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مدينة شخبوط أبوظبي أرض سكنية مميزة مساحة الارض : 15,682 قدم مربع كود رقم : LP 979.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي

(للبيع)

للبيع. أرض تجارية | مميزة | منطقة روضة ابوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 16,304 قدم مربع مساحة البنا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة حليفة أبوظبي

للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة حليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة حليفة أبوظبي فيلا 6 غرف نوم جديدة ومستقلة على شار.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة حليفة أبوظبي

للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة حليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا جديدة 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا 6 غرف نوم جديدة ومستقلة على شار.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع. مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع. مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية كل فيلا مكونة م.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع. مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع. مجمع 4 فلل | موقع متميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية كل فيلا مكونة م.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نو م- مجلس.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 8 غرف نوم | تشطيبات فاخرة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نو م- مجلس.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي يقع البرج على شارعين يتكون هذا البرج من : ا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع. برج على شارعين | 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي يقع البرج على شارعين يتكون هذا البرج من : ا.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: تأجير سيارات فخمة في دبي

تأجير سيارات فخمة في دبي

(للإيجار)

نحن أفضل شركة لتأجير السيارات الفخمة في دبي. استأجر رولز رويس ولامبورغيني وفيراري ومازيراتي من في آي.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

100 درهم

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | الشامخة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | الشامخة أبوظبي فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نو م- ص.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | الشامخة أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | ملحق خارجي | حمام سباحة | الشامخة أبوظبي فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نو م- ص.
القسم: 

اتصل

1/8/2021
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