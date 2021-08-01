(للبيع)
|indoor & Outdoor #Elevators, Silent and easy to install, Fully Panoramic, Made in #Italy with 5 years warranty Latest design for Elevators with guaranteed safety for uae. Tel: 0506027060 Email: info@qabdah-elevators.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmad
|التليفون:
|0506027060
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|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101193
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