مصاعد اصنصيرات في اليمن

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

اليمن (صنعاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مصاعد تعمل بنظام الطاقة الشمسية - مصاعد المستشفيات والفنادق - مصاعد البانوراما - سلالم المراز التجارية والمولات خدمة العملاء : 771187153
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سمارت للمصاعد والسلالم الكهربائية
التليفون: +967771187153

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدائري الغربي - مقابل مجموعة الجيل الجديد- صنعاء
صنعاء -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 دولار
تاريخ الإعلان: 12/6/2020
رقم الإعلان: 2060633
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

لا توجد إعلانات تحت هذا القسم، بإمكانك تصفح آخر الإعلانات المضافة حديثاً أو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية

خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager