مصاعد اصنصيرات في اليمن

(للبيع)
|مصاعد تعمل بنظام الطاقة الشمسية - مصاعد المستشفيات والفنادق - مصاعد البانوراما - سلالم المراز التجارية والمولات خدمة العملاء : 771187153
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سمارت للمصاعد والسلالم الكهربائية
|التليفون:
|+967771187153
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|العنوان:
|الدائري الغربي - مقابل مجموعة الجيل الجديد- صنعاء
صنعاء - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060633
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