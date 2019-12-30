مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة

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صورة الاعلان: مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا السخنة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة وممكن تصيف في اي وقت في السنة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروووووش بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 92,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047105
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فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

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30/12/2019
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30/12/2019
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(للبيع)

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30/12/2019
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30/12/2019
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(للبيع)

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29/12/2019
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29/12/2019
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صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى السخنة - في السويس مصر

شاليه بحديقة للبيع فى السخنة

(للبيع)

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29/12/2019
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(للبيع)

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29/12/2019
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29/12/2019
صورة الاعلان: خليك لذيذ وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

خليك لذيذ وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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28/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى احلى واقرب بحر فى السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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القسم: 

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28/12/2019
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لسه قدامك فرصة كبيرة فى امتلاك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

151,000 جنيه

28/12/2019
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(للبيع)

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العنوان:

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26/12/2019
صورة الاعلان: انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة - في السويس مصر

انسي الدنيا وانسي الناس وتعالي امتلك في السخنة

(للتقسيط)

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26/12/2019
صورة الاعلان: مفاجاة السنة الجديدة شاليهك استلام فورى فى راس سدر - في السويس مصر

مفاجاة السنة الجديدة شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

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25/12/2019
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