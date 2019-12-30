مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا السخنة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة وممكن تصيف في اي وقت في السنة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروووووش بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047105
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