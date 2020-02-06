مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة

(للبيع)
|متقلقش ع ولادك تانى وامتلك شاليهك بحديقة كبيرة تستمتع بيها انت واولادك وسط خدماتك الترفيهية اكوا بارك وحمامات سباحة وملاهى وكافيهات ومارينا للصيد شاليهك 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقساط تصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى اتصل ع 01201135481 وعيش مع ولادك وسط خدماتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|258,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051897
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