مش هتقدر تغمض عينيك وانت معانا فى السخنة

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صورة الاعلان: مش هتقدر تغمض عينيك وانت معانا فى السخنة - في السويس مصر

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عندنا فى السخنة هتشوف اجمل المناظر وهتستمتع باجمل اكوا بارك وهتاكل سمك من اجود المطاعم كل ده قريب من شاليهك 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 159,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047312
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه - في السويس مصر

وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه

(للبيع)

- في السويس مصر

مش هتحتاج اى حاجة عندنا فى السخنة هتمتلك شاليه 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ماتدورش ع الاستثمار وتعالى امتلك شاليهك عندنا فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة - في السويس مصر

كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

كفاية شغل وتعالي امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستجم في الهدوء والمناظر الخلابة اللي هتخلي بالك مر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

109,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شقتك جمب خدماتك واستمتع بأحلي مصيف مع اصحابك او عيلتك في احلي جو في لاسيرينا السخنة وشاليهك 75.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك وسط خدماتك الكتيرة مطاعم وكافيهات واكوا بارك وشاطئ رملى وحمامات سباحة وامتلك شاليه 90 تشطيب سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بجاردن فى السخنة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وخلى ا.
العنوان:

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القسم: 

181,000 جنيه

31/12/2019
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صورة الاعلان: تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا - في السويس مصر

تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا

(للبيع)

- في السويس مصر

سيب الباقى علينا وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 125 م بروف مميز (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه في السخنة بقي وسط المعالم الحضارية ونهر النيل ومنها الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك علي النيل في السخنة ؟؟ ايوة الشاليه علي النيل في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة وكمان جمب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

107,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك - في السويس مصر

فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش مبسوط وسط عيلتك وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكل فى افخم المطاعم والكافيهات وامتلك شاليه 90م تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

استثمر فلوسك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فلوسك استثمرها صح وامتلك شاليه فى السخنة تشطب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مش هتلاقي استثمار احسن من كدة في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة ومش هتلاقي استثمار احسن من كدة وممكن تصيف في اي وقت في السنة وجمب كل خدماتك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك - في السويس مصر

في السخنة هتلعب وتتبسط مع اصحابك

(للبيع)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في السخنة هتتبسط وتلعب ع اصحابك او عيلتك في احلي بحر بالباراشوت والبنانا وكمان في الا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

248,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليهك بروف مميز تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

29/12/2019
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