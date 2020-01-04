مش هتعرف تصيف في اي مكان تاني غير راس سدر

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر مش هتعرف تصيف في اي مكان تانى واولادك هيحبوها جدا وهيستمتعوا بجمال بحرها واجمل فيو هتشوفوا من شاليهك والمساحة 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان هتستمتع بخدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047615
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