مش هتشوف اجمل من الرمال الفيروزية علي بحر السخنة

(للتقسيط)
|علي بحر لاسيرينا السخنة هتستمتع بأجمل شاطئ رملي برمال فيروزية روعة واحلي فيو علي بحر السخنة وشاليهك ((65م )) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة وكلمنا علي 01279848994 وامتلك السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058727
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