مش ملحقة عالغسيل والتنظيف و ترتيب البيت ؟ عنا عاملات بخدمتك وقتك عم بضيع وعم يسرقك بتنظيف البيت و ترتيبه ؟ تواصلوا معنا وبتلاحقوا الحل عاملات تنظيف بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل امكانية تنظيف المكاتب و الشركات مياومة نوفر ايضآ عاملات اسبوعي وشهري مع مبيت راحتك تبدأ مع مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف شو بتستنى اتصلي فينا و استفسريعن اي نظام بناسبك 0785407409