(For Sale)
|مش ملحقة عالغسيل والتنظيف و ترتيب البيت ؟ عنا عاملات بخدمتك وقتك عم بضيع وعم يسرقك بتنظيف البيت و ترتيبه ؟ تواصلوا معنا وبتلاحقوا الحل عاملات تنظيف بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل امكانية تنظيف المكاتب و الشركات مياومة نوفر ايضآ عاملات اسبوعي وشهري مع مبيت راحتك تبدأ مع مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف شو بتستنى اتصلي فينا و استفسريعن اي نظام بناسبك 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247993
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar