(للبيع)
|مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر تعالى دلوقتى واستلم شاليهك فورا تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بروف مميز وقريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم كل ده استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وغير جو مع عيلتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046492
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