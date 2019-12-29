مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك

(للبيع)
|اختار جيرانك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك وسط الرقى والرفاهية والمساحات الخضراء واستمتع بكل الخدمات مولات تجارية ونادى صحى ومطاعم وكافيهات شقتك 155 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046931
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