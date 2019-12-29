مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مش اى حد هيسكن جمبك فى Town Gateاختار جيرانك - في القاهرة مصر

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اختار جيرانك فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك وسط الرقى والرفاهية والمساحات الخضراء واستمتع بكل الخدمات مولات تجارية ونادى صحى ومطاعم وكافيهات شقتك 155 م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046931
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28/12/2019
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28/12/2019
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