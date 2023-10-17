مشغل خلاصه اسفلت

(For Lease)

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Ad Information
للتعيين بشركة مقاولات بالسعودية -خميس مشيط التخصص التالي: ⬅مشغل خلاطه اسفلت ⬅خبرة بالمجال. ⬅ السن لا يتعدى 45 سنة ♻ توفر الشركة الاتي : - سكن - مواصلات داخلية - تامين طبي - رسوم الإقامة للتواصل والاستفسار:- 01029531091
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الارتفاع
Telephone: 01070798183

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 8 شارع ينبع متفرع من الانصارى قرب محطه محطه مترو البحوث الدقى- الدقى
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246567
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Posting Date
Ad Photo: مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة لمصانع خرسانة بالسعودية - in Giza Egypt

مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة لمصانع خرسانة بالسعودية

(Job request)

- in Giza Egypt

مطلوب فنى مختبر جودة خرسانة للسعودية 1.مطلوب فنى مختبر (جودة خرسانة ) 2. خبرة فى الخرسانة شركة .
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17/10/2023
Ad Photo: مطلوب فوراميكانيكي معدات تقيلة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالدمام - in Giza Egypt

مطلوب فوراميكانيكي معدات تقيلة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالدمام

(Job Opportunity)

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مطلوب فوراميكانيكي معدات تقيلة لكبري شركات المقاولات الكهربية بالدمام شامل معدات وديزل عمرات وفتيس .
Location:

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5/10/2023
Ad Photo: مطلوب فورا عمال تبريد وتكييف لدوله ليبيا - in Giza Egypt

مطلوب فورا عمال تبريد وتكييف لدوله ليبيا

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

مطلوب فورا عمال تبريد وتكييف لدوله ليبيا سبق لهم العمل ولديهم خبره فتركييب المكيفات بجميع انواعها لل.
Location:

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5/10/2023
Ad Photo: مطلوب بنات باريستا - in Giza Egypt

مطلوب بنات باريستا

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

مطلوب فورا للسعودية (باريستا بنات فقط ) 1-مطلوب متخصصات بريستا والرسم على الكوفى فى اكبر صالونات الر.
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29/8/2023
Ad Photo: مطلوب ميكانيكي نقل تقيل لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه - in Giza Egypt

مطلوب ميكانيكي نقل تقيل لكبري الشركات الصناعيه بالسعوديه

(Job Opportunity)

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الشروط المطلوبه: خبره في صيانة و عمرات (مرسيدس الكتروس) السن لا يزيد عن 35 للتواصل علي 0100012157.
Location:

Giza - Egypt

Call

26/7/2023
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