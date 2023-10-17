مشغل خلاصه اسفلت

(For Lease)
|للتعيين بشركة مقاولات بالسعودية -خميس مشيط التخصص التالي: ⬅مشغل خلاطه اسفلت ⬅خبرة بالمجال. ⬅ السن لا يتعدى 45 سنة ♻ توفر الشركة الاتي : - سكن - مواصلات داخلية - تامين طبي - رسوم الإقامة للتواصل والاستفسار:- 01029531091
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الارتفاع
|Telephone:
|01070798183
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|Location:
|8 شارع ينبع متفرع من الانصارى قرب محطه محطه مترو البحوث الدقى- الدقى
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246567
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(Job Opportunity)- in Giza Egypt
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