مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة): #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder_ #مشغليين_ماكينة_Extruder ***الشروط: خبرة من 3 إلي 5 سنوات في نفس المجال *** المميزات: - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ تذاكر السفر- أجازه سنويه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فوربزنس للتوظيف
التليفون: 01098206020

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العنوان: 6 ش جمال سالم من مصدق الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084268
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صورة الاعلان: مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست - في الجيزة مصر

مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة): #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder_ #مشغ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: فني إنتاج وتصنيع دهانات لكبري شركات الاصباغ بالعراق - في الجيزة مصر

فني إنتاج وتصنيع دهانات لكبري شركات الاصباغ بالعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فوراً لكبرى شركات صناعة الدهانات بغداد - العراق: #فنيين_إنتاج_و_تصنيع فى كل من : *تلوين *دهانات ديك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 0101.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : . عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى محطة خرسانة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى محطة خرسانة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض فنيين محطة خرسانة جاهزة Concrete Plant Technician خبرة من 5 : 7 سنوات فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: تأشيرات حره - في الجيزة مصر

تأشيرات حره

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تأشيرات حره للسعوديه جميع المهن (مهن المعمار والمؤهلات العليا والمتوسطه ) مهن فرديه (سائق خاص -عام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
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صورة الاعلان: لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام - في الجيزة مصر

لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات منتجات المعدنية بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{●لحام كهرباء●}}:: .
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

9/2/2021
صورة الاعلان: لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء - في الجيزة مصر

لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات المصاعد بالمملكة العربية السعودية - الرياض :: ::{{● فني كهرباء مصاعد ●}}:: -.
العنوان:

الجيزة - مصر

11 ريال

9/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد - في الجيزة مصر

مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد خبرة في خبز العيش البلدي من 2 ل 4 سنوات المخبز يتحمل ( السكن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : فنى زجاج خبرة فى القص وتشغيل المكن بورش او مصانع زج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : فنى زجاج خبرة فى القص وتشغيل المكن بورش او مصانع زج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: مساعد شيف حلويات غربيه - في الجيزة مصر

مساعد شيف حلويات غربيه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمصنع حلويات غربيه بالمملكه العربيه السعوديه في مدينه ( حفر الباطن ) مساعد شيف حلويات غربي برا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب حداد مسلح ونجار مساح وسباك صحى وكهربائى مبانى لكبرى مؤسسات المقاولات - في الجيزة مصر

مطلوب حداد مسلح ونجار مساح وسباك صحى وكهربائى مبانى لكبرى مؤسسات المقاولات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مؤسسات المقاولات بالدمام ب المملكة العربية السعودية مطلوب حداد مسلح ونجار مسلح وسباك صحى وكهرب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكي ديزل وهيدروليك للعمل بشركه مقاولات بالسعوديه نشاطها حفركابلات وردم لصالح شركه ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2021
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