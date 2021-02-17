مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست

(فرصة عمل)
|مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة): #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder_ #مشغليين_ماكينة_Extruder ***الشروط: خبرة من 3 إلي 5 سنوات في نفس المجال *** المميزات: - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ تذاكر السفر- أجازه سنويه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فوربزنس للتوظيف
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|6 ش جمال سالم من مصدق الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084268
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
11 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل