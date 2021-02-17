مشغلين ماكينه Extruder لكبرى شركات البريكاست

مطلوب فوراً لإحدي مصانع البريكاست (الحوائط الخرسانية الجاهزة): #مهندس_إنتاج (ماكينة (Extruder_ #مشغليين_ماكينة_Extruder ***الشروط: خبرة من 3 إلي 5 سنوات في نفس المجال *** المميزات: - الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية - الشركة تتحمل السكن ـ الموصلات ـ تذاكر السفر- أجازه سنويه