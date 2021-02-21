مشروع مركز بالبخار لغسيل السيارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخار": تأتي أهمية المشروع من كونه يوفر في استهلاك الماء والمحافظة على البيئة ويقوم بتنظيف جميع أجزاء السيارة من فرش وموتور وخلافه وبلتر ماء واحد فقط سيل عدد 5 سيارات من الخارج يوميا ب 250 جنيه ( 50 جنيه ثمن غسيل سيارة×5 سيارات(. غسيل عدد 2 سيارة من الداخل والخارج والموتور ب 600 جنيه (غسيل كامل للسيارة( ضافة لخدمات التلميع والتشميع والنانو سيراميك هنقول لعدد سيارة واحدة 600 جنيه. يعني عائد يومي بمشيئة ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziadghaly2002
التليفون: 0201110097965

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/2/2021
رقم الإعلان: 2084647
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

دكتور متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/2/2021
صورة الاعلان: شركة حاويات نظافة الخاصة بالمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات

شركة حاويات نظافة الخاصة بالمطاعم والفنادق والشقق المفروشة والشاليهات

(للبيع)

شركة حاويات نظافة معتمدة في جدة خاصة للبيئة شركتنا عالية الدقة غايتها الوصول إلى أفضل الطرق الممكنة.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/2/2021
صورة الاعلان: البوابات الأمنية لمنع سرقة البضائع والملابس

البوابات الأمنية لمنع سرقة البضائع والملابس

(للبيع)

لا شك أن توفير اداه لكشف السرقات هو عمل هام لمنع الخسائر ولذا فإننا نقوم بتوفير أفضل أنواع البوابات .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

21/2/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

بوابات الأفراد بالكارت والبصمة تعتبر بوابات الدوار نظامًا أنيقًا للتحكم في الدخول مصممًا لحجم حركة ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

ميزان الباركود الالكترونى سهل الاستعمال

(للبيع)

توفيرا للوقت والمجهود مع سهولة الاستخدام وبسعر مناسب ميزان الباركود الإلكتروني،حيث يكون مناسب للمحل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة

طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/2/2021
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صورة الاعلان: أحدث طابعات الكروت Smart

أحدث طابعات الكروت Smart

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

20/2/2021
صورة الاعلان: مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

مكتب جسور المعانى للترجمة الفورية بالرياض

(فرص)

مكتب جسور المعاني للترجمة المعتمدة نحن مكتب جسور المعاني نقوم بترجمة الوثائق بمختلف أنواعها الترجمة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية

مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

#وظائف_شاغرة_بالسعودية مطلوب خبيرات باريستا للعمل بكوفي عائلي بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

18/2/2021
صورة الاعلان: أحدث مستلزمات المطاعم عرض خاص

أحدث مستلزمات المطاعم عرض خاص

(للبيع)

إن كنت تشرع فى تاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة فلدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

18/2/2021
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متنوعة

(للبيع)

•كفاءة عالية وجودة ممتازة تبدأ ب 2 ميجا بيكسل إلى أعلى جودة حسب الرغبة •سهولة إعداداها وتشغيلها •.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

بوابة الكشف عن المعادن بوابات الكشف عن المعادن واهميتها في تأمين المنشآت بوابات الكشف عن المعادن م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: أحدث المقابض والكوالين وموفرات الطاقة

أحدث المقابض والكوالين وموفرات الطاقة

(للبيع)

لكل اصحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/2/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية

طابعات الفواتير والباركود الفورية

(للبيع)

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظي.
القسم: 

اتصل

17/2/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

بوابات دخول وخروج الافراد المتميزة

(للبيع)

بوابات دخول الافراد والموظفين بالبصمة والكارت ترانستيل هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/2/2021
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