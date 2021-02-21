مشروع مركز بالبخار لغسيل السيارات

(للبيع)
|إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخار": تأتي أهمية المشروع من كونه يوفر في استهلاك الماء والمحافظة على البيئة ويقوم بتنظيف جميع أجزاء السيارة من فرش وموتور وخلافه وبلتر ماء واحد فقط سيل عدد 5 سيارات من الخارج يوميا ب 250 جنيه ( 50 جنيه ثمن غسيل سيارة×5 سيارات(. غسيل عدد 2 سيارة من الداخل والخارج والموتور ب 600 جنيه (غسيل كامل للسيارة( ضافة لخدمات التلميع والتشميع والنانو سيراميك هنقول لعدد سيارة واحدة 600 جنيه. يعني عائد يومي بمشيئة ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziadghaly2002
|التليفون:
|0201110097965
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084647
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل