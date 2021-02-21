مشروع مركز بالبخار لغسيل السيارات

إعلان جديد اجود ماكينة غسيل السيارات بالبخار للبيع دراسة جدوى مختصرة ل"مشروع مغسلة سيارات بالبخار": تأتي أهمية المشروع من كونه يوفر في استهلاك الماء والمحافظة على البيئة ويقوم بتنظيف جميع أجزاء السيارة من فرش وموتور وخلافه وبلتر ماء واحد فقط سيل عدد 5 سيارات من الخارج يوميا ب 250 جنيه ( 50 جنيه ثمن غسيل سيارة×5 سيارات(. غسيل عدد 2 سيارة من الداخل والخارج والموتور ب 600 جنيه (غسيل كامل للسيارة( ضافة لخدمات التلميع والتشميع والنانو سيراميك هنقول لعدد سيارة واحدة 600 جنيه. يعني عائد يومي بمشيئة ا