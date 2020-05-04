مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متنوعة يعد واحدًا من المشاريع المتميزة التي يمكن ان تحقق ارباح ضخمة على مدار فترة عمل المشروع (المشاريع الصغيرة بل يمكن اعتباره من فئة المشاريع المتوسطة ( الاتصال: 01001160396 01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 596 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058876
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهور.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

529 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل ,.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

* يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

744 جنيه

3/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-0127.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

892 جنيه

3/5/2020
صورة الاعلان: الات وخطوط مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات وخطوط مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط متوفر لدينا ك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

800 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة للحجز والاستعلام الاتصال على الارقام: 002-0100.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

563 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: الات ومعدات خطوط الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات ومعدات خطوط الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف مصنع علف بطافات انتاجية مختلفة وكمان ف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

822 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

⏪👌ولتشجيع الاستخدام الواحد للكوب الورقى للحد من انتشار الفيروس🦇🦠 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

782 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

788 جنيه

25/4/2020
صورة الاعلان: غربال العلف - في كفر الشيخ مصر

غربال العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

غربال العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (غربال العلف) - يعتبر غربال خامات الاعلاف م.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

54 جنيه

13/4/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية باليد من 60 الى 65 كوب/ دقيقة * يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

852 جنيه

13/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager