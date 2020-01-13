مشروع صبور فى اكتوبر باميز سعر وبالتقسيط على 10 سنين

(للبيع)
|استفاد بسعر اول مشاريع صبور فى 6 اكتوبر . اسعار مميزة جدا تشطيب سوبر لوكس ، مساحات تبدا من 120 م بسعر مليون و 850 الف بالتقسيط على 10 سنين ، المشروع بموقع مميز انتهز الفرصة واحجز وحدتك باميز سعر فى اكتوبر ولمزيد من التفاصيل كلمنا على 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055716
24,000 جنيه
24,000 جنيه
24,000 جنيه
24,000 جنيه
150,000 جنيه