مشروع سما القاهرة - 219 متر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مشروع سما القاهرة - 219 متر - في القاهرة مصر

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السلام عليكم، مشروع سما القاهرة - عمارة ب ٤ - الدور السادس شقة ٦٢ - ٢١٩ متر - نصف تشطيب - مصاعد أوتيس/تشاندلير . واجهة على المسجد/النادي تحت الإنشاء جنب نادي الصيد القطامية منطقة حلوة على الدائري فيها رسيبشن كبير حوالي ثلاثة مطارح زائد غرفة مفتوحة + ٣ غرف نوم + ٣ حمامات مطلوب ١٧٠٠٠٠٠
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Huda El Hussain
التليفون: 01285856667

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العنوان: Sheikh Zayed, Villa 53B, Moonland Compound- القطامية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/6/2021
رقم الإعلان: 2096168
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