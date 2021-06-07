مشروع سما القاهرة - 219 متر

(للبيع)
|السلام عليكم، مشروع سما القاهرة - عمارة ب ٤ - الدور السادس شقة ٦٢ - ٢١٩ متر - نصف تشطيب - مصاعد أوتيس/تشاندلير . واجهة على المسجد/النادي تحت الإنشاء جنب نادي الصيد القطامية منطقة حلوة على الدائري فيها رسيبشن كبير حوالي ثلاثة مطارح زائد غرفة مفتوحة + ٣ غرف نوم + ٣ حمامات مطلوب ١٧٠٠٠٠٠
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Huda El Hussain
|التليفون:
|01285856667
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|العنوان:
|Sheikh Zayed, Villa 53B, Moonland Compound- القطامية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096168
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