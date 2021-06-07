مشروع سما القاهرة - 219 متر

السلام عليكم، مشروع سما القاهرة - عمارة ب ٤ - الدور السادس شقة ٦٢ - ٢١٩ متر - نصف تشطيب - مصاعد أوتيس/تشاندلير . واجهة على المسجد/النادي تحت الإنشاء جنب نادي الصيد القطامية منطقة حلوة على الدائري فيها رسيبشن كبير حوالي ثلاثة مطارح زائد غرفة مفتوحة + ٣ غرف نوم + ٣ حمامات مطلوب ١٧٠٠٠٠٠