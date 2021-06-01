مشروع دي جويا العاصمة الادارية مشروع دي جويا هو أحدث مشروعات شركة تاج مصر للتطوير العقاري ويحتل المشروع موقعا استراتيجيا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني الثامن في الR8 رقم القطعة B 2 D