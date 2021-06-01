(للبيع)
|مشروع دي جويا العاصمة الادارية مشروع دي جويا هو أحدث مشروعات شركة تاج مصر للتطوير العقاري ويحتل المشروع موقعا استراتيجيا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني الثامن في الR8 رقم القطعة B 2 D
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مشروع دي جويا العاصمة الادارية
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|مشروع دي جويا العاصمة الادارية- مشروع دي جويا العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095821
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11,762 جنيه
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