مشروع تنظيف موتور السيارات بماكينة كاربون كلينر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
إعلان ماكينة كاربون كلينر: دراسة جدوى مختصرة ل "مشروع تنظيف موتور السيارات من الكاربون:" تأتي أهمية المشروع في أن الجهاز يقوم بإزالة الكربون من الموتور دون تفكيكه ، مما يزيد من تسارع السيارة ونعومة الموتور وتوفير الوقود. منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziadghaly2002
التليفون: 01110097965

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العنوان: الامارات- الامارات
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085821
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السعر
تاريخ الإعلان
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3/3/2021
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3/3/2021
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2/3/2021
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للبيع فيلا بالممزر

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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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2/3/2021
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