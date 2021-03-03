مشروع تنظيف موتور السيارات بماكينة كاربون كلينر

إعلان ماكينة كاربون كلينر: دراسة جدوى مختصرة ل "مشروع تنظيف موتور السيارات من الكاربون:" تأتي أهمية المشروع في أن الجهاز يقوم بإزالة الكربون من الموتور دون تفكيكه ، مما يزيد من تسارع السيارة ونعومة الموتور وتوفير الوقود. منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /