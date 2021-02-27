مشروع تنظيف موتور السيارات بماكينة كاربون كلينر

(للبيع)
|أهلا بك ومرحبا في شركةMSK ماكينة البخار بمخرج واحد ماكينة البخار بمخرجين اكينة البخار 3 مخارج ماكينة شفط التراب والماء ماكينة الفوم (رغوة) ماكينة كارشر ماء ماكينة كاربون كلينر منظف الموتور جلندر البوليش تلميع معدات وخامات الطباعة المائية منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziadghaly2002
|التليفون:
|01110097965
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|العنوان:
|مصر- مصر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085205
350 ريال
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80 جنيه
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85,000 جنيه
1,000 جنيه
450,000 جنيه
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40 ريال
130,000 جنيه
2,000 جنيه
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