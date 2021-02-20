مشروع تنظيف موتور السيارات بماكينة كاربون كلينر

(للبيع)
|إعلان ماكينة كاربون كلينر: دراسة جدوى مختصرة ل "مشروع تنظيف موتور السيارات من الكاربون:" منين أشتري المعدات دي 0201110097965 0201271610621 والموقع الالكتروني هو : رابط صفحتنا علي فيس بوك هو: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziadghaly2002
|التليفون:
|01110097965
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|العنوان:
|طرابلس- طرابلس
طرابلس - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085181
500 دينار
500 دينار
1,000 دولار
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