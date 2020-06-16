مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية - في كفر الشيخ مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت يعتبر من المشروعات الرائده التي تحقق ارباح كبيره جدا وذلك لتعطش السوق المصري وقلة الانتاج المحلي لهذه المنتجات لمعرفة كافة التفاصيل الخاصه بالمشروع برجاء زيارتنا في مقر الشركه 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢العنوان: جمهورية مصر العربية كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسر مصطفى الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري- كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2020
رقم الإعلان: 2060881
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 إنن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي 👌 - تعتبر الماكينة من اسرع المع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1,544 جنيه

21/5/2020
صورة الاعلان: مفتت العلف " Crumbler " - في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler "

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مفتت العلف " Crumbler " * تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط ان.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

874 جنيه

20/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

233 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية ( 60 الى 65 كوب/الدقيقة) تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية يتم التص.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

474 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: الات مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

الات مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

899 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: مكابس اعلاف_معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

مكابس اعلاف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مـمـيـزات الـمـكـبـس : يتميز مكبس الجوهري بوجود محرك رئيسي واحد ينقل الحركة عن طريق صندوق تروس يعطي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

985 جنيه

17/5/2020
صورة الاعلان: الات ومعدات تجهيزات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات ومعدات تجهيزات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌استلم مصنعك على التشغيل 💯👌تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

16/5/2020
صورة الاعلان: معـدات إنـتـاج السيلاچ - في كفر الشيخ مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

معـدات إنـتـاج السيلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف " خطوط إنتاج السيلاچ الثاب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

752 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

588 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

895 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

583 جنيه

12/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager