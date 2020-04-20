(للبيع)
|مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت يعتبر من المشروعات الرائده التي تحقق ارباح كبيره جدا وذلك لتعطش السوق المصري وقلة الانتاج المحلي لهذه المنتجات لمعرفة كافة التفاصيل الخاصه بالمشروع برجاء زيارتنا في مقر الشركه الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|963 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058468
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