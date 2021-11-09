مشروع تجهيز كيدز اريا

(للبيع)
|إحترافية التصميم أكتر شئ بيميزنا . في يونيتد تويز بنقدملك حلول ذكيه لمناطق الألعاب . مشروعك مع يونيتد تويز .حيفرق كتير . متخصصون فى تصميم وتنغيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashsal elharam- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110681
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1 جنيه
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