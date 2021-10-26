مشروع تجهيز كيدز اريا

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مشروع تجهيز كيدز اريا - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

ماتقبلش بأقل من رقم واحد ! Gottardo ألعاب الحدائق الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الأوسط يونيتد تويز لتجهيز الكيدز اريا متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العابترفيهيه #الكيدزإريا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01022192286- مصر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108846
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مشروع تجهيز كيدزإريا وألعاب ترفيهية - في الجيزة مصر

مشروع تجهيز كيدزإريا وألعاب ترفيهية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كيدزإريا دوت كوم أول موقع متخصص في تصميمم مشروعات الكيدزإريا دلوقتي تقدرتبدأ مشروعك الترفيهي بتصميما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/10/2021
صورة الاعلان: مجمعات خشبيه - في الجيزة مصر

مجمعات خشبيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#تويز_بلس_ملوك_الألعاب_الخشبيه_في_مصر ليه مجمعات تويز بلس الخشبيه افضل مجمعات خشبيه في مصر ! علشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,021 جنيه

23/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager