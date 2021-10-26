مشروع تجهيز كيدز اريا

(للبيع)
|ماتقبلش بأقل من رقم واحد ! Gottardo ألعاب الحدائق الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالميه وبضمان ١٠ سنوات متخصصون في تجهيز مناطق الالعاب الترفيهيه الوكيل الوحيد فى مصر والشرق الأوسط يونيتد تويز لتجهيز الكيدز اريا متخصصون فى تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهية. لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العابملاهى #مناطقالعاب #العابترفيهيه #الكيدزإريا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|01022192286- مصر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108846
اتصل
2,021 جنيه