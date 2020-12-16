مشروع بيت الوطن التجمع الخامس | apartment for sale in new cairo

مشروعنا ببيت الوطن القاهره الجديده فى عمارات الاميرلد يقع فى الحى الثانى أميز أحياء بيت الوطن علي التسعين الشمالي و دقائق من طريق السويس بتسهيلات متنوعة فى السداد شقتك بسعر التكلفة بسعر متر يبدأ من 5000 بمقدم يبدأ من 35 % فقط مساحات متميزة تبدأ من 131م حتي 178م بالاضافة الي وجود دوبلكس ارضي 133م + 133م استثمر الان واسكن بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة وعيش حياتك بمزيد من الرفاهية والتميز مميزات مشروع بيت الوطن