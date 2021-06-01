مشروع المونت جلالة السخنة | IL MONT GALALA EL AIN SOKHNA

مشروع المونت جلالة السخنة هو ملك لشركة تطوير مصر Tatweer Misr وهي الشركة المالكة لقرية فوكاباي الساحل الشمالي fouka bay north coast وكمبوند بلوم فيلدز بمدينة المستقبل وهى تعد من كبري الشركات العقارية فى مصر حيث قامت ببصمة قوية فى المجال العقاري لذلك أصبحت لديها مكانة مرموقة وسط أكبر الشركات العقارية شركة تطوير مصر هى شركة مساهمة أنشئت منذ عام 2014 وتسعي جاهدة لإنشاء مجتمعات سكنية فاخرة