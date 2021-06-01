(للبيع)
|مشروع المونت جلالة السخنة هو ملك لشركة تطوير مصر Tatweer Misr وهي الشركة المالكة لقرية فوكاباي الساحل الشمالي fouka bay north coast وكمبوند بلوم فيلدز بمدينة المستقبل وهى تعد من كبري الشركات العقارية فى مصر حيث قامت ببصمة قوية فى المجال العقاري لذلك أصبحت لديها مكانة مرموقة وسط أكبر الشركات العقارية شركة تطوير مصر هى شركة مساهمة أنشئت منذ عام 2014 وتسعي جاهدة لإنشاء مجتمعات سكنية فاخرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مشروع المونت جلالة السخنة | IL MONT GALALA EL AIN SOKHNA
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|مشروع المونت جلالة السخنة | IL MONT GALALA EL AIN SOKHNA- مشر المونت جلالة السخنة | IL MONT GALALA EL AIN SOKHNA
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095824
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11,762 جنيه
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