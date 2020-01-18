مشروعك الناجح هتلاقيه في محلك بالعاصمة

(للتقسيط)
|عايز مشروع ناجح امتلك محل بمول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة 50م امام وزارة المالية وبجانب مدينة الفنون والثقافة الي بتضم دار الاوبر المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح ويقع المول بمنطقة كثيفة جدا بالسكان وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك محلك بأميز موقع العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049527
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