مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة

(للبيع)
|مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك هننفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنيه والهندسية مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب _ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashal elharam- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111666
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150 جنيه
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