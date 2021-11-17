مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة - في الجيزة مصر

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مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك هننفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنيه والهندسية مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب _ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

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العنوان: 1 mashal elharam- cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,211 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111666
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TORNADO الأسكندرية

صيانة TORNADO الأسكندرية

(للبيع)

مركز صيانة معتمد صيانة TORNADO الأسكندرية لأصلاح جميع أعطال ( أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K60 Pro

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 3000. •ID Card Capacity: 3,000 •Record Capacity:200,000 •Dis.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: صيانة TORNADO الأسكندرية

صيانة TORNADO الأسكندرية

(للبيع)

صيانة TORNADO الأسكندرية مركز صيانة معتمد لأصلاح جميع أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف أفضل قط.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

17/11/2021
صورة الاعلان: موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ

(للبيع)

قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب عامل يفط اعلانات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب عامل يفط اعلانات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب عامل يفط اعلانات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : عامل يفط اعلانات بالشروط ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى ميكانيكا انتاج لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب فنى ميكانيكا انتاج لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المصانع بالسعوديه ( جده ) : فنى ميكانيكا خطوط انتاج بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب محاسب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

مطلوب محاسب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) :

(فرصة عمل)

مطلوب محاسب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : محاسب بالشروط الاتيه : بكالريوس تجارة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
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