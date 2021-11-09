مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة - في الجيزة مصر

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مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك هننفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنيه والهندسية مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب ملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: united toys
التليفون: 01022192286

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العنوان: 1 مشعل الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/11/2021
رقم الإعلان: 2110587
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

مطلوب سكرتارية للاستقبال وعلاقات عامة لشركة ديكورات بمصر الجديدة

(فرصة عمل)

مطلوب انسات وسيدات للاستقبال وعلاقات عامة للعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة * للعمل بالعلاقات العامة مر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: لمجمعات و مستوصفات طبية مطلوب اطبـاء و ممرضـات للسعودية

لمجمعات و مستوصفات طبية مطلوب اطبـاء و ممرضـات للسعودية

(فرصة عمل)

للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية مقيمة او اخصائية نسـا و توليد مقيمة او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: مصاعد هاى سبيد

مصاعد هاى سبيد

(للبيع)

للاستعلام والتواصل مع الشركه المركز الرئيسي ( القاهرة ) : مدينة نصر موبايل : 01005884817 Email : h.
العنوان:

القاهرة - مصر

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9/11/2021
صورة الاعلان: بيع ليرة تركية قديمة

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار

ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار

(للبيع)

ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم Tn شركة متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم

شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم

(للبيع)

شركات يونيفورم - افضل انواع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد طويل للممرات

سجاد طويل للممرات

(للبيع)

سجاد طويل للممرات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: سجاد ثابت

سجاد ثابت

(للبيع)

سجاد ثابت02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شركة علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة

شركة علي بن علي للتجهيزات الطبية الشاملة

(للبيع)

علي بن علي احدى الشركات الرائدة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، تقوم باستيراد وتوزيع وصيانة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

احدث الديكورات والتصميمات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: محامي تاسيس شركات في مصر

محامي تاسيس شركات في مصر

(للبيع)

مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني متخصص في تاسيس الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأش.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

9/11/2021
صورة الاعلان: سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house

سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house

(للبيع)

سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house لخدمات التنظيف والرعاية ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مترجم برتغالي

مطلوب مترجم برتغالي

(فرصة عمل)

مطلوب مترجم برتغالي الريت 60ج ما يعادل 4 دولار للورقة 250 كلمة يشترط وجود خبره لا تقل عن 4 سنوات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شفة للبيع بالورديان

شفة للبيع بالورديان

(للبيع)

شقة لقطة 70 متر 2 غرفة مع امكانية تقفيل غرفة ثالثه وصاله قطعتين و مطبخ وحمام رخصة نور ومياه علي ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

9/11/2021
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