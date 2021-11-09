مشروعك الترفيهي معانا على أي مساحة

(للبيع)
|مشروع الكيدز ايريا على أى مساحه مهما كانت مساحتك هننفذلك أجمل كيدز ايريا حلول ذكيه لمناطق ألعاب الأطفال مع تنفيذ جميع التصميمات الفنيه والهندسية مشروعك مع يونيتد تويز هيفرق كتير لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو صفحتنا الرسمية على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب ملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 مشعل الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110587
4,000 جنيه
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3,000 جنيه
100 جنيه
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