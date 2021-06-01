بدأت شركة بيراميدز فى السوق العقاري المصري منذ عام 2013 م ولديها العديد من المشروعات الإنشائية فى القاهرة مثل فندق توليب الشهير ومسجد المشير طنطاوي و مستشفي القوات المسلحة. وكان أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروعات شركة بيراميدز للتطوير العقارى فى مصر : كمبوند لاكابيتال العاصمة الإدارية الجديدة La Capital new capital. كمبوند لاكابيتال تم تنفيذه على الطراز الفرنسي بواسطة مكتب الإستشاري / حسين صبور. جراندا مول العاصمة الادارية Grand Square Mall New Capital. أول مول تجاري إداري طبي