(للبيع)
|بدأت شركة بيراميدز فى السوق العقاري المصري منذ عام 2013 م ولديها العديد من المشروعات الإنشائية فى القاهرة مثل فندق توليب الشهير ومسجد المشير طنطاوي و مستشفي القوات المسلحة. وكان أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروعات شركة بيراميدز للتطوير العقارى فى مصر : كمبوند لاكابيتال العاصمة الإدارية الجديدة La Capital new capital. كمبوند لاكابيتال تم تنفيذه على الطراز الفرنسي بواسطة مكتب الإستشاري / حسين صبور. جراندا مول العاصمة الادارية Grand Square Mall New Capital. أول مول تجاري إداري طبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|newcapital- newcapital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095781
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11,762 جنيه
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