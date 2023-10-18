مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدى منتجع سياحى بالسعوديه بالمدينه المنوره مشرف نادي صحي بكل تخصصاتو(جيم ، مساج ، سونه ، حمام سباحه، لياقه بدنيه ) ان يكون مسؤل مسؤوليه كامله بخصوص اداره النادي السن لا يزيد عن ٣٥ سنه شرط اساسي الانجليزي لا يقل عن جيد جدا الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com