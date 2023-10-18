مشرف نادي صحي

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Ad Information
مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدى منتجع سياحى بالسعوديه بالمدينه المنوره مشرف نادي صحي بكل تخصصاتو(جيم ، مساج ، سونه ، حمام سباحه، لياقه بدنيه ) ان يكون مسؤل مسؤوليه كامله بخصوص اداره النادي السن لا يزيد عن ٣٥ سنه شرط اساسي الانجليزي لا يقل عن جيد جدا الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: SABAREN
Telephone: 01557776627

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - قاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3 Lera
Posting Date: 22/10/2023
Ad Number: 2246813
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_ - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى كبرى المطاعم بالرياض #مساعد_شيف_ بيتزا #مساعد_شيف_شاورما #مساعد_شيف_مشاوى #مساعد_ش.
Location:

Cairo - Egypt

Call

18/10/2023
Ad Photo: هاوس كيبينج - in Cairo Egypt

هاوس كيبينج

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق بالسعودية بالمدينه هاوس كيبينج شرط اساسي خبره بالفنادق الوظيفه للم.
Location:

Cairo - Egypt

4 Lera

13/10/2023
Ad Photo: ويتر خبرة بالفنادق وهاوس كيبينج - in Cairo Egypt

ويتر خبرة بالفنادق وهاوس كيبينج

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فوراللعمل بفندق بالسعوديه بالمدينه المنوره ويتر شرط اساسى بخبره سابقه بالفنادق والمنت.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Riyal

10/10/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل في السعودية شيف عمومي - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في السعودية شيف عمومي

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في السعودية شيف عمومي الشروط •خبرة 10 سنوات •جيد جدا في اللغه الانجليزيه تحدث و كتا.
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مدير فندق - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مدير فندق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مدير فندق الشروط : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ادارة و تشغي.
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

5/10/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مديرين فنادق - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مديرين فنادق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكه العربيه السعوديه مديرين فنادق الشروط : •خبرة لا تقل عن 5 سنوات •حاصل علي .
Location:

Cairo - Egypt

10 Riyal

27/9/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : مقدمه طعام بالشروط الأتيه : السن من 22 : 2.
Location:

Cairo - Egypt

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18/9/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل بالسعودية في الطائف لدى فندق سياحى #مدير_ فندق #مدير_مطعم - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بالسعودية في الطائف لدى فندق سياحى #مدير_ فندق #مدير_مطعم

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بالسعودية في الطائف لدى فندق سياحى #مدير_ فندق #مدير_مطعم *خبرة بالمجال لاتقل عن 5 س.
Location:

Cairo - Egypt

Call

16/9/2023
Ad Photo: ويتر وموظف حجازات - in Cairo Egypt

ويتر وموظف حجازات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى الفنادق فالسعودية بالمدينه 1/ ويتر 2/موظف حجازات شرط اساسي خبره في فنادق و.
Location:

Cairo - Egypt

3 Lera

4/9/2023
Ad Photo: ويتر خبرة بالفنادق - in Cairo Egypt

ويتر خبرة بالفنادق

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد فورا لكبري الفنادق بالسعوديه بالمدينه 1/ويتر شرط اساسي حسن المظهر والطول مناسب ولديه .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Riyal

23/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل فنادق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
Location:

Cairo - Egypt

Call

2/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الفنادق العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير تشغيل فنادق بالشروط الأتيه : السن لا يزيد .
Location:

Cairo - Egypt

Call

31/7/2023
Ad Photo: مطلوب شيف مخبوزات فرنسية - in Cairo Egypt

مطلوب شيف مخبوزات فرنسية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية شيف مخبوزات فرنسية خبرة بجميع انواع المخبوزات الفرنسية الصغي.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Riyal

31/7/2023
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