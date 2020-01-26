(فرصة عمل)
|مطلوب عاجلا مشرفين صرف صحي وكهرباء للعمل في شركه مقاولات كبري بالرياض في السعوديه خبره لا تقل عن 10 سنوات والمقابلات يوم التلات والاربعاء والخميس المقبل من الساعه 12 حتي 4 عصرا ويمكن ارسال cv علي الايميل الخاص بنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050551
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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