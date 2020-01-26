مشرفين صرف صحي وكهرباء

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب عاجلا مشرفين صرف صحي وكهرباء للعمل في شركه مقاولات كبري بالرياض في السعوديه خبره لا تقل عن 10 سنوات والمقابلات يوم التلات والاربعاء والخميس المقبل من الساعه 12 حتي 4 عصرا ويمكن ارسال cv علي الايميل الخاص بنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالرحمن الملحق
التليفون: 01002102730

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050551
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب سباكيين وكهربائيين - في الجيزة مصر

مطلوب سباكيين وكهربائيين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب عاجلا للعمل في شركه مقاولات كبري بالسعوديه بالرياض سباكيين وكهربائيين ورواتب مجزيه جدا والمقاب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين - في الجيزة مصر

مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة دعاية واعلان بالمهندسين :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●عاملة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب محمص بن لمحمصة بن بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى محامص البن بالسعودية.جدة:- مطلوب فورا ::{{● محمص بن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال - في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للسعودية فني تركيبات الأسنان الراتب 3500 ريال التأمينات الاجتماعية على حسابنا التأمين الطبي ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

12/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه – الرياض معلم ارضيات ايبوكسى ( ثلاثيه الابعاد 3D ) شرط خبره بالمجال رو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) ميكانيكى معدات ثقيله كهربائى معدات ثقيله ميكانيكى مولدات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بالكويت ميكانيكى بنزين ( عمرات ومكن ) راتب + عموله برجاء ارسال البيانات وصوره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: اخصائي مبيعات برامج الكترونية - اخصائي دعم فني - مسئول خدمة عمل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شرط لكل الوظائف - خبرة لا تقل عن سنة في نفس الوظيفة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائى مصاعد - ميكانيكى مصاعد للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بشركه مصاعد بالسعوديه ( جده ) مهندس كهرباء ( مصاعد ) كهربائى ( مصاعد ) ميكانيكى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نخال - عمال تنسيق حدائق واشجار - عمال زراعة - سائق جرار زراعي للعمل ب - في الجيزة مصر

مطلوب نخال - عمال تنسيق حدائق واشجار - عمال زراعة - سائق جرار زراعي للعمل ب

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** فورا - نخال - عمال تنسيق حدائق و أشجار - عمال زراعة -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مشغل خلاطة اسفلت للعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل خلاطة اسفلت للعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية "جدة" *********************** عدد ٣ مشغل خلاطة اسفلت ترسل السي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نجارين وحدادين ونقاشين للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب نجارين وحدادين ونقاشين للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للتعاقد فورا بالكويت ( الجهراء ) نجارين مسلح حدادين مسلح سباكين خبره بالكهرباء نقاشين فنيي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا: شيف برجر للعمل بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا: شيف برجر للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية *********************** شيف برجر بطاطس – جبنة – دجاج – لحم كايزر – تورتيلا ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2019
صورة الاعلان: مزرعة دواجن بالقاهرة تطلب عمال براتب 3000ج - في الجيزة مصر

مزرعة دواجن بالقاهرة تطلب عمال براتب 3000ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مزرعة دواجن بالقاهرة تطلب عمال براتب 3000ج توفر المزراعة :- سكن + 3 وجبات يوميا + تأمين صحي واجتماعي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2019
صورة الاعلان: وظيفة شاغرة مطلوب عمال بمزرعة دواجن بأكتوبر بالقاهرة براتب 3000ج - في الجيزة مصر

وظيفة شاغرة مطلوب عمال بمزرعة دواجن بأكتوبر بالقاهرة براتب 3000ج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

وظيفة شاغرة مطلوب عمال بمزرعة دواجن بأكتوبر بالقاهرة براتب 3000ج توفر المزرعة :- سكن + 3 وجبات يوميا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager