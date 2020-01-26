مطلوب عاجلا مشرفين صرف صحي وكهرباء للعمل في شركه مقاولات كبري بالرياض في السعوديه خبره لا تقل عن 10 سنوات والمقابلات يوم التلات والاربعاء والخميس المقبل من الساعه 12 حتي 4 عصرا ويمكن ارسال cv علي الايميل الخاص بنا