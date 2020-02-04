(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا للسعوديه مشرفين صرف صحي سباكه داخلي خبره للعمل بكبري الشركات بالرياض براتب مجزي جدا ويوفر سكن وانتقالات وتامين صحي المقابلات يوم الاثنين القادم 10/2/2020 والثلاثاء 11/2/2020من الساعه 12صباحا وحتي ٤ عصرا بمقر مكتبنا العجوزه ش نوال برج الشرطه الدور ٢ شقه ١ مكتب عبدالرحمن الملحق لإلحاق العماله المصريه بالخارج ويمكن ارسال السيره الذاتيه علي الايميل الخاص بناalmolhakjob@gmail.com او علي رقم الواتس اب 01002102730
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
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|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051544
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3,500 ريال
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