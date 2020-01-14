(للبيع)
|o مشاريع تخرج علوم الحاسب في موقع انترنت وتطبيقات الهواتف ( اندويد وايفون ) o لدينا فريق عمل مدرب علي اعلي مستويع للمساعده في تنفيذ كل انواع مشاريع التخرج مثل : •تصميم وبرمجة مواقع الانترنت •تصميم وبرمجة تطبيقات الاندرويد •تصميم وبرمجة تطبيقات الايفون oللتواصل واتس اب : 00201011888279
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed
|التليفون:
|00201011888279
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|العنوان:
|6 october- Giza
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048928
11 جنيه
11 جنيه
11 جنيه