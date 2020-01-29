مسن سكاكين كهربائى مور بضمان عام M-KS60

(للبيع)
|مسن سكاكين كهربائى مور ضمان عام اللون: اسود * فضى القدرة بالواط: 60 الوصف العام: اسرع طريقة لسن السكاكين فى البيت وبطريقة امنة . قاعدة ثابتة . دليل دقيق لوضعية الشفرة .مرحلتين لسن الشفرات يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سيدي بشر مدينه بنك فيصل- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050944
390 جنيه
425 جنيه
200 جنيه