مسن سكاكين كهربائى مور بضمان عام M-KS60

مسن سكاكين كهربائى مور ضمان عام اللون: اسود * فضى القدرة بالواط: 60 الوصف العام: اسرع طريقة لسن السكاكين فى البيت وبطريقة امنة . قاعدة ثابتة . دليل دقيق لوضعية الشفرة .مرحلتين لسن الشفرات يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب