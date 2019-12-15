مسطح كهرباء- مسطح غاز - مسطح الماني – مسطح بلت ان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مسطح كهرباء- مسطح غاز - مسطح الماني – مسطح بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع متعددة من المسطحات: built in cookers - built in oven and hob - built in hob اسعار مسطح البوتجاز- بوتجاز مستورد- بوتجاز بلت ان الماني- بوتجاز كهرباء الماني- بوتجاز غاز مستورد- مسطح تاتش-مسطح غاز90سم-مسطح غاز60سم- مسطح بلت ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: برنرتك
التليفون: 01200015170

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047070
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صورة الاعلان: مسطح الماني – مسطح كلوجمان – مسطح غاز – مسطح كهرباء - في الجيزة مصر

مسطح الماني – مسطح كلوجمان – مسطح غاز – مسطح كهرباء

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مسطح الماني – مسطح كلوجمان – مسطح غاز – مسطح كهرباء ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: شفاط الماني – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري - في الجيزة مصر

شفاط الماني – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شفاط الماني – شفاط كلوجمان – شفاط ديكوري ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع شركة برنرتك الوكيل الوحيد في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2019
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