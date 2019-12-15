(للبيع)
|مسطح كهرباء- مسطح غاز - مسطح الماني – مسطح بلت ان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع متعددة من المسطحات: built in cookers - built in oven and hob - built in hob اسعار مسطح البوتجاز- بوتجاز مستورد- بوتجاز بلت ان الماني- بوتجاز كهرباء الماني- بوتجاز غاز مستورد- مسطح تاتش-مسطح غاز90سم-مسطح غاز60سم- مسطح بلت ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047070
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