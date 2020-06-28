مسدس قياس الحراره

(للبيع)
|قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء ارخص جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرارة لجسم الانسان قياس درجة الحرارة للاطفال ترمومتر قياس الحرارة جهاز قياس درجة الحرارة بالموجات تحت الحمراء مصر الامارات للتجارة والتوكيلات جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد www.misremirates.com/ www.facebook.com/MisrEmiratesG/ الخط الساخن 19810 info@misremirates.com اجهزة قياس درجة الحرارة جهازقياس الحرارة قياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء مصرالامارات للتجارة والتوكيلات misremirates
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Misr Emirates
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|عمارات بانوراما بيرامدز الدور الاخير _ مشعل _ الهرم _ بجانب كارفور- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061711
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