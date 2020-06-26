مسدس قياس الحراره

(للبيع)
|قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء افضل جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرارة لجسم الانسان قياس درجة الحرارة للاطفال ترمومتر قياس الحرارة جهاز قياس درجة الحرارة بالموجات تحت الحمراء مصر الامارات للتجارة والتوكيلات جهاز قياس درجة الحرارة عن بعد www.misremirates.com/ www.facebook.com/MisrEmiratesG/ info@misremirates.com #كبائن_تعقيم #كباين_تعقيم #اجهزةقياسدرجة_الحرارة #جهازقياسالحرارة #قياسدرجةالحرارةبالاشعهتحت_الحمراء #مصرالاماراتللتجارة_والتوكيلات #misremirates
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01011221627
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|العنوان:
|دارة المبيعات وصالة العرض : 1 عمارات بانوراما بيرامدز - مشعل - الهرم - بجوار كارفور ( الدور السادس )- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061574
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