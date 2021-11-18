مسحة الـ PCR معتمدة بالـ QR - CODE

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al helal Center
|التليفون:
|01551100888
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|العنوان:
|برج كوين ٦٠ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113372
790 جنيه
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1 جنيه
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150 جنيه