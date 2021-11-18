مسحة الـ PCR معتمدة بالـ QR - CODE

مسافر ومحتاج مسحة معتمدة قبل السفر؟ مسحة السفر المعتمدة بال QR code معتمدة لجميع الدول ولو مستعجل هنسلمك في خلال ساعة المسحة مقبولة لكل شركات الطيران - اسأل عن مسحة الاطمئنان وعرض الفحص الشامل للاستفسار: 01551100888 - 01033814008